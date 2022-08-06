المبادرة الطلابية «PhAI» تنظم محاضرة للتسويق الرقمى

نظمت المباردة الطلابية “PhAI” محاضرة للتسويق الرقمي تحت رعاية شركة "أخناتون"، في فندق سفير بالدقي، وهو حدث ليوم واحد وينقسم إلى 3 أجزاء.



الجزء الأول:

جلسة تسويق إلكتروني من قبل الراعي الرسمي أخناتون (حوالي 45-60 دقيقة) وتشمل مناقشة أساسيات إنشاء حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف من الجلسة هو تزويد الجمهور بالمعلومات الأساسية حول التسويق الرقمي، حتى يتمكنوا من فهم كيف يتم تقييم أفكار حملات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمات الطلابية والاستمتاع بها لاحقًا في آخر اليوم.



الجزء الثاني:

التعريف بالمنظمات الطلابية: مقابلة مدتها 10 دقائق مع ممثل عن كل منظمة طلابية، بحيث يمكن لكل منظمة طلابية إظهار رؤيتها ورسالتها وأحداثها الرئيسية.



الجزء الثالث:

ظمنح المنظمات الطلابية منتجًا جديدًا أو مجموعة منتجات من الراعي الرئيسي أخناتون وسيُطلب منهم تصميم حملة وسائط اجتماعية على قناة أو أكثر من قنوات التواصل الاجتماعي، ويجب تقديم أفكار حملتهم في شكل عرض تقديمي من 10 إلى 15 دقيقة، بالإضافة إلى مناقشة لمدة 5 دقائق مع لجنة التحكيم.



يذكر أن “PhAI” هي مبادرة طلابية مقرها كلية الصيدلة جامعة القاهرة تأسست في عام ٢٠٠٨م، ورفعت شعارها

“تجرأ لتستثمر” في الشباب الذين هم أعمدة مجتمعنا مستقبل بلدنا.

“PhAI” كانت أول منظمة تجارية استثمارية غير ربحية يديرها الطلاب لتجعل المعرفة بإدارة الأعمال تعليما تكميليا للطلاب و يمكن الوصول إليه على أرض الجامعة، من خلال البرامج المختلفة التي تقدمها "PhAI"، ويستعد الطلاب للمنافسة القوية بسوق العمل وهذا ما يتم الحفاظ عليه من خلال خلق بيئة عمل مناسبة لهم و تزويدهم بفرص حصرية للتعلم وممارسة إدارة الأعمال مع الحفاظ على درجة عالية من أخلاقيات العمل؛ لذا خريجي “PhAI” أصبحوا أكثر تميزا و تطورا طبقا لحاجات سوق العمل.