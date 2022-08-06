مصرع 10 أشخاص بحريق فى بنسلفانيا الأمريكية

لقي 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، حتفهم في حريق وقع بمنزل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وحسبما نقلته "رويترز" عن شرطة ولاية بنسلفانيا فإن الحريق اندلع فجر أمس الجمعة في منطقة ريفية بشرق الولاية.

ولم ترد على الفور تفاصيل رسمية عن ملابسات الحريق أو مصدره.

ولكن شرطة الولاية قالت إن الحريق اندلع في نحو الساعة 2.45 صباحًا بالتوقيت الشرقي في منطقة نيسكوبيك الزراعية في شمال شرق ولاية بنسلفانيا

وتتراوح أعمار الأطفال الثلاثة الذين لقوا حتفهم بين 5 و6 و7 سنوات، بينما أكد مسئولون أن الضحايا الآخرين تراوحت أعمارهم بين 19 و79 عاما

ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق، في وقت أوضحت فيه شرطة الولاية أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من الفرار بأمان.