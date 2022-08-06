صفارات الإنذار تدوى فى غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع

أطلقت صفارات الإنذار في غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في خبر عاجل.

وتوقفت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن مصادر.

وقالت المصادر للقناة، إن الحركة في القطاع معدومة خشية تجدد القصف الإسرائيلي في أي لحظة، مشيرة إلى وجود حالة من الترقب الحذر تسود قطاع غزة بعد توقف الغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، دوت انفجارات في منطقة غلاف غزة بسبب قصف بصواريخ فلسطينية، فيما دوت صفارات الانذار مجددا في «عسقلان»، وكانت فصائل فلسطينية، قصفت في وقت سابق، إسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة «الجهاد»، تيسير الجعبري، ومدنيين في قصف اسرائيلي.