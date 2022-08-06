السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

صفارات الإنذار تدوى فى غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ
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أطلقت صفارات الإنذار في غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في خبر عاجل.

 

وتوقفت غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو ساعة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن مصادر.

 

وقالت المصادر للقناة، إن الحركة في القطاع معدومة خشية تجدد القصف الإسرائيلي في أي لحظة، مشيرة إلى وجود حالة من الترقب الحذر تسود قطاع غزة بعد توقف الغارات الإسرائيلية.

 

وفي وقت سابق، دوت انفجارات في منطقة غلاف غزة بسبب قصف بصواريخ فلسطينية، فيما دوت صفارات الانذار مجددا في «عسقلان»، وكانت فصائل فلسطينية، قصفت في وقت سابق، إسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة «الجهاد»، تيسير الجعبري، ومدنيين في قصف اسرائيلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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