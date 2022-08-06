مندوب روسيا بالأمم المتحدة: أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول التسوية

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول تسوية النزاع، وأن الشروط التي تطرحها "سخيفة".

وقال "بوليانسكي"، في حديث للبودكاست The Dive، إن "أما ما يخص مفاوضات السلام، فإن أوكرانيا لم تظهر أي دليل على موقف مسؤول، ولديهم بعض المطالب التي لا يمكن طرحها على الطاولة في مفاوضات جدية".

وتابع: "ولذلك فإننا لم نصل إلى هناك بعد، وأوكرانيا تدلي بتصريحات سياسية فقط بأنها مستعدة للمفاوضات مع روسيا، لكنهم مستعدون لإجراء المفاوضات في حال سحبت روسيا قواتها، حتى من دونباس والقرم، ما يعتبر أمرًا سخيفًا".

وخلص إلى القول: "وبالتالي لا يوجد لدينا شريك واقعي، ولذلك تستمر العملية العسكرية الخاصة".