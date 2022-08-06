السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

زيلينسكى يعلن مصادرة الأصول الروسية بقيمة 765 مليون دولار

زيلينسكى
زيلينسكى
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مصادرة الأصول الروسية بقيمة حوالي 765 مليون دولار، وأنه من المقرر مصادرة أكثر من 900 موقع إضافة إلى ذلك.

 

وأشار زيلينسكي في كلمة مصورة له، إلى أنه أجرى اجتماعا بشأن العقوبات ومصادرة الأصول الروسية، وأن المسؤولين أبلغوه بمصادر الأصول بقيمة 28 مليار هريفنا (765 مليون دولار).

 

وأضاف أن "هذا العمل مستمر، وهناك مقترحا بمصادرة أكثر من 900 موقعا تابعا للدولة الروسية. وإذا قمنا بتقدير ممتلكات المقيمين، وليس فقط الدولة (الروسية)، فسيدور الحديث عن 36 ألف بند على القائمة، خاضعة للمصادرة".

 

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد أعلن أن الحكومة اقترحت على الرئيس مصادرة 903 مواقع من الممتلكات الروسية.

 

وصادق البرلمان الأوكراني في 1 أبريل على قانون تأميم ممتلكات مواطني روسيا والأشخاص "المرتبطين بها"، بمن فيهم جميع الرافضين لإدانة العملية العسكرية الروسية.

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وائل لطفي

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