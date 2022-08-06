مواعيد الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022
يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في القاهرة
موعد آذان الفجر: 3:40 ص
موعد آذان الظهر: 12:01 م
موعد آذان العصر: 3:38 م
موعد آذان المغرب: 6:45 م
موعد آذان العشاء: 8:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسكندرية:
موعد آذان الفجر: 3:42 ص
موعد آذان الظهر: 12:06 م
موعد آذان العصر: 3:45 م
موعد آذان المغرب: 6:52 م
موعد آذان العشاء: 8:19 م
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الجيزة:
موعد آذان الفجر: 3:40 ص
موعد آذان الظهر: 12:01 م
موعد آذان العصر: 3:38 م
موعد آذان المغرب: 6:45 م
موعد آذان العشاء: 8:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في المحلة الكبرى:
موعد آذان الفجر: 3:38 ص
موعد آذان الظهر: 12:01 م
موعد آذان العصر: 3:40 م
موعد آذان المغرب: 6:47 م
موعد آذان العشاء: 8:13 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في أسيوط:
موعد آذان الفجر: 3:49 ص
موعد آذان الظهر: 12:01 م
موعد آذان العصر: 3:33 م
موعد آذان المغرب: 6:40 م
موعد آذان العشاء: 8:03 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسماعيلية:
موعد آذان الفجر: 3:34 ص
موعد آذان الظهر: 11:57 ص
موعد آذان العصر: 3:35 م
موعد آذان المغرب: 6:41 م
موعد آذان العشاء: 8:08 م