يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في القاهرة

موعد آذان الفجر: 3:40 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:38 م

موعد آذان المغرب: 6:45 م

موعد آذان العشاء: 8:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسكندرية:

موعد آذان الفجر: 3:42 ص

موعد آذان الظهر: 12:06 م

موعد آذان العصر: 3:45 م

موعد آذان المغرب: 6:52 م

موعد آذان العشاء: 8:19 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الجيزة:

موعد آذان الفجر: 3:40 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:38 م

موعد آذان المغرب: 6:45 م

موعد آذان العشاء: 8:10 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في المحلة الكبرى:

موعد آذان الفجر: 3:38 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:40 م

موعد آذان المغرب: 6:47 م

موعد آذان العشاء: 8:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في أسيوط:

موعد آذان الفجر: 3:49 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:33 م

موعد آذان المغرب: 6:40 م

موعد آذان العشاء: 8:03 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسماعيلية:

موعد آذان الفجر: 3:34 ص

موعد آذان الظهر: 11:57 ص

موعد آذان العصر: 3:35 م

موعد آذان المغرب: 6:41 م

موعد آذان العشاء: 8:08 م