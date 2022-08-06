السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم سنذكره فيما يلي بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم.

 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في القاهرة

موعد آذان الفجر: 3:40 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:38 م

موعد آذان المغرب: 6:45 م

موعد آذان العشاء: 8:10 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسكندرية:

موعد آذان الفجر: 3:42 ص

موعد آذان الظهر: 12:06 م

موعد آذان العصر: 3:45 م

موعد آذان المغرب: 6:52 م

موعد آذان العشاء: 8:19 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الجيزة:

موعد آذان الفجر: 3:40 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:38 م

موعد آذان المغرب: 6:45 م

موعد آذان العشاء: 8:10 م

 

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مواعيد الصلاة اليوم في المحلة الكبرى 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في المحلة الكبرى:

موعد آذان الفجر: 3:38 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:40 م

موعد آذان المغرب: 6:47 م

موعد آذان العشاء: 8:13 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسيوط 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في أسيوط:

موعد آذان الفجر: 3:49 ص

موعد آذان الظهر: 12:01 م

موعد آذان العصر: 3:33 م

موعد آذان المغرب: 6:40 م

موعد آذان العشاء: 8:03 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 الموافق هجري 8 محرم 1444 في الإسماعيلية:

موعد آذان الفجر: 3:34 ص

موعد آذان الظهر: 11:57 ص

موعد آذان العصر: 3:35 م

موعد آذان المغرب: 6:41 م

موعد آذان العشاء: 8:08 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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