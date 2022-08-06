السبت 06 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الأردن تؤكد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

العدوان الإسرائيلى
العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
ads

أكدت الأردن، مساء الجمعة، على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة، حيث طالبت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول «من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس»، وفق الأنباء الأردنية «بترا».

وأضاف أن «حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 10، بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام، وسيدة، فيما أصيب 55 آخرين على الأقل بجروح.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن منذ أربعة أيام، استنفار قواته على «جبهة غزة»، ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسبًا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردًا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الإثنين الماضي. 

الأردن قطاع غزة الخارجية الاردنية القتلى الفلسطينيين غارات إسرائيلية الجيش الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.. والمجموع الكلى للطلاب

«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022وإعلانها خلال ساعات

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر طالبت إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ«ضبط النفس»

العربية: وفد مصرى يتوجه إلى إسرائيل لوقف التصعيد ضد غزة

جهود مصرية كبيرة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة