السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

لأول مرة بالإسكندرية.. «دراويش المولوية.. الليلة الصوفية» على الحرية للإبداع

الحرية للإبداع
الحرية للإبداع
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يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل لفريق «دراويش المولوية ..الليلة الصوفية» بقيادة الدرويش حسين سليمان لأول مرة بالإسكندرية، يوم الخميس 25 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

دراويش المولوية.. الليلة الصوفية، هي ليلة ثقافية للفن الصوفي، تم إنشاؤها تحت قيادة الدرويش حسين سليمان والتي تشمل الموسيقى الروحية الصوفية، واستعراض الطريقة المولوية وبعض العروض الأخرى للفنون الثقافية الصوفية.

 

الليلة الصوفية تعتمد على مشاركات متعددة من تنوع الفن الصوفي وثقافاته، وتلقي النظر على الجزء الأول من الإنشاد بإختلاف أشكاله، واستعراضه المختلف من الإنشاد الديني والصوفي قديمًا وحديثًا، وطريقة أداءه لعرض قصص صوفية ومدح الرسول (ص)، والأولياء الصالحين وأصحاب المقامات، والجزء الثاني يعتمد على الموسيقى الروحية والصوفية وتطورها.

 

ويستهدف الجزء الآخر وهو الاستعراض الصوفي واختلاف طرقه وأشكال أداءه المختلف من طريقة لأخرى وحتى وقتنا هذا، ومن ضمن هذه الطرق؛ الطريقة المولوية واستعراض التنورة الصوفية وتطورها للتنورة الاستعراضية وبعض الاستعراضات الصوفية مثل الحضرات والمدح والذكر.

 

الليلة الصوفية تستقبل مشاركات مختلفة ومتنوعة ومتعددة لكل الفئات الصوفية والدينية والشعائر المختلفة الصوفية، وتهدف لأن تكون محور ملتقى لكل الإنشاد بأنواعه والاستعراض الصوفي لكل الفرق الدينية والمنشدين والاستعراضيين.

 

وفي سياق آخر يقيم مركز الحرية للإبداع حفل غنائى للملحن والمطرب الفنان إبراهيم نصير، يوم الخميس  18 أغسطس فى تمام السابعة مساءً .

 

الفنان إبراهيم نصير هو ملحن مصري وعضو جمعية المؤلفين الملحنين بباريس وعضو نقابه المهن الموسيقية، ولد في مدينة الإسكندرية في عام 1960، ووضع أول لحن له وهو في المدرسة الثانوية وقدمه على مسرح قصر ثقافة الحرية باﻹسكندرية، والتحق بقسم العود في معهد الموسيقى، وفي عام 1998، سافر إلى سلطنة عمان لتدريس الموسيقى.

 

 بدأ إبراهيم نصير مشواره الفني مع المطرب إيمان البحر درويش الذي غني له « ضميني وانسي الدنيا » و «قول يا قلم» «حروف الحق.


لحن نصير للمطرب هاني شاكر أغنية «كان وعد نتقابل»« حكايه قلب ». كما لحن للمطربين علي الحجار وليلي غفران و مدحت صالح ومحمد ثروت وهشام عباس.كما لحن من كلمات الشاعر أحمد مرسي ثلاث أغنيات هي لا تعتذر و أين الديار وسكون الليل.

مركز الحرية للإبداع الإسكندرية دراويش المولوية الليلة الصوفية ليلة ثقافية للفن الصوفي الموسيقى الروحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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