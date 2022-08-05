الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022وإعلانها خلال ساعات

طارق شوقي
طارق شوقي
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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021-2022.

 

قبل ساعات.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وضوابط إعلانها

 

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على “فيسبوك”.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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