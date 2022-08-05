«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022وإعلانها خلال ساعات

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة غدا السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على “فيسبوك”.