بسبب مشادة كلامية.. شاب يقتل صديقه بطعنة فى الصدر بساحل شبرا

لقي شاب مصرعه إثر تلقيه طعنة في الصدر من صديقه في مشادة كلامية بينهما بمنطقة ساحل شبرا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسين. ع. ع 26 سنة»، وبالفحص تبين إصابته بجرح طعني في الصدر، وكشفت التحريات أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينهما قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وسدد طعنة نافذة للمجني عليه وسقط على الأرض وسط بركة من الدماء.

وأوضحت التحريات أن الأهالي حملوا المجني عليه وذهبوا به إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلًا أنه توفي قبل وصوله، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها.

وأضاف أنه لم يتعمد قتل صديقه بل كان يدافع عن نفسه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.