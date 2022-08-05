الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تشريح جثة عامل سقط عليه «مكبس حديد» داخل مصنع بساحل شبرا

جثة
جثة
ads

قررت النيابة العامة بالقاهرة ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عامل سقط عليه مكبس حديدي لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة العامة استدعاء عمال المصنع لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل «علاء الدين. م 58 سنة» وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة. 

التحريات الساحل الطب الشرعي الصفة التشريحية العثور على جثة داخل مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

«التعليم»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022وإعلانها خلال ساعات

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.. والمجموع الكلى للطلاب

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر طالبت إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ"ضبط النفس"

العربية: وفد مصرى يتوجه إلى إسرائيل لوقف التصعيد ضد غزة

جهود مصرية كبيرة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة