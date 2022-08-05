تشريح جثة عامل سقط عليه «مكبس حديد» داخل مصنع بساحل شبرا

قررت النيابة العامة بالقاهرة ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة عامل سقط عليه مكبس حديدي لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة العامة استدعاء عمال المصنع لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل «علاء الدين. م 58 سنة» وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.