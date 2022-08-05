ضبط 283 قضية متنوعة فى حملات مكبرة لمباحث المصنفات

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 283 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها 147 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها "ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهي والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجاري - محال ألعاب الإلكترونية تقوم باستخدام اسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص".

وأسفرت الجهود عن ضبط 136 قضية في مجال جرائم المطبوعات تم خلالها "ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها".