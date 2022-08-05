حركة الجهاد الإسلامى تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إسرائيل الجمعة، ضمن "ردها الأولي" على قتل إسرائيل لقائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة.



وقالت سرايا القدس في بيان: "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".



وتواصل الطائرات العسكرية الاسرائيلية شن غارات جوية جديدة على مناطق عدة في قطاع غزة، استهدفت خلالها عدة مواقع تدريب تابعة لسرايا القدس، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية تهدف إلى احتواء "تهديد داهم" في قطاع غزة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 15 شخصا قتلوا في غاراته على قطاع غزة بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي.



في المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 10 أشخاص "بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من 55 بجروح مختلفة".