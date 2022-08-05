الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

محطة تل أبيب

حركة الجهاد الإسلامى تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

صواريخ
صواريخ
ads

أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي، أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ باتجاه إسرائيل الجمعة، ضمن "ردها الأولي" على قتل إسرائيل لقائد في صفوفها خلال غارات على قطاع غزة.


وقالت سرايا القدس في بيان: "في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء، سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ".


وتواصل الطائرات العسكرية الاسرائيلية شن غارات جوية جديدة على مناطق عدة في قطاع غزة، استهدفت خلالها عدة مواقع تدريب تابعة لسرايا القدس، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.


وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يشنّ عملية تهدف إلى احتواء "تهديد داهم" في قطاع غزة.


وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 15 شخصا قتلوا في غاراته على قطاع غزة بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي.


في المقابل، أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 10 أشخاص "بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من 55 بجروح مختلفة".

سرايا القدس إسرائيل قطاع غزة تيسير الجعبري حركة الجهاد الإسلامى وزارة الصحة في غزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.. والمجموع الكلى للطلاب

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

حبس 3 ممرضات فى تصوير جثمان نيرة أشرف

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس «170 ثانية» للجيش الإسرائيلى فى غزة: اغتيال وعملية عسكرية واسعة

حركة الجهاد الإسلامى تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلى: غزة أطلقت 80 صاروخًا خلال نصف ساعة