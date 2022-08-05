بحضور محمد صبحى.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى (صور)

* الفنان الكبير يوجه الشكر لخالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.. ويشيد بجامعة مصر: صرح عملاق ومنظومة تعليمية مشرفة

* محمد صبحى لطلاب كلية طب جامعة مصر: الطبيب يجب أن يكون فوق قمة هرم المجتمع وليس الفنان وسعيد جدا بتواجدى معكم

* د. أشرف حيدر يمنح الفنان الكبير درع الجامعة.. ويبارك لأولياء الأمور ويؤكد: نقدم للمجتمع خريج ذو كفاءة عالية

* د. عادل عدوى وزير الصحة الأسبق يوجه تحية خاصة للدكتورة الراحلة سعاد كفافى.. ويخاطب الطلاب: مرحباً بكم فى سوق العمل



* عميد كلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يهنىء طلابه.. ويؤكد: انتم قادرون على خدمة وطنكم وممارسة مهنة الطب فى جميع التخصصات

فى حفل كبير ووسط أجواء مبهجة، احتفلت كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، والذى أقيم برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وحضر الفنان الكبير محمد صبحي حفل تخرج طلاب كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان في استقباله الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري بالجامعة، وعلى هامش الحفل كرم القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أشرف حيد غالب الفنان القدير محمد صبحي، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والمستشار الثقافي لدولة الأردن، عبدالله الحراحشة، والدكتورة رانيا علواني، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى



وحرص الفنان القدير محمد صبحي، على توجيه كلمة بدأها بجملته الشهيرة، "أبنائي اعزائي فلذات أكبادي"، وأضاف :"أنا في قمة سعادتي بأن أكون في مصنع بناء الانسان وسعيد انني متواجد اليوم بينكم، فالانسان يبني امة ولا يهدمها فالطبيب يجب ان يكون في قمة هرم هذا المجتمع وليس الفنان لانه الطبيب والعالم والباحث العلمي".

وقدم الفنان محمد صبحي، الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قائلا: "سعيد بتواجدى فى هذا الصرح العظيم، واشكر الاستاذ خالد الطوخي ورئيس الجامعة فهي بجد جامعة مشرفة وخريجيها مشرفين والف مبروك لأولياء الأمور الف مبروك، وتابع الفنان قائلا :"احنا كنا زمان بنتخرج سُكيتي وفرحان بأنكم عايشين هذه اللحظة والاحساس بتلك اللحظة بما تقدموه لهذا الوطن، فبناء البشر قبل بناء الحجر للحفاظ على الانجازات التي تحدث في مصر وسعيد بمشاركتي اليوم حفل تخرج الطلاب الف مبرووك".

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وقال الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، : "اليوم هو اليوم الثالث من حفلات التخرج للجامعة وهو من الأيام الجميلة ألف مبرووك لأولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذى شهد تخرج أبنائكم، وانا اليوم اعتبر نفسي في حفل تخرج خاص بي لأني امتهن الطب واستاذ في طب القصر العيني، فكل الشكر لكم والف مبروووك لكم تتويجكم بهذا الحفل وانطلقوا للمستقبل مستبشرين لخدمة وطنكم".

ورحب د. أشرف حيدر بضيوف الحفل قائلا: "نتشرف بوجود قامات علمية بيننا مثل الفنان القدير محمد صبحي الذي تعلمنا على أعماله الفنية القيمة، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والمستشار الثقافي لدولة الأردن، عبدالله الحراحشة، واليوم في حفل تخرج طلاب الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ نشارك الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم".

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وقدم "حيدر"، الشكر والتحية لأولياء أمور بكلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على ما قدموه من دعم لأبنائهم طوال مسيرتهم التعليمة، مؤكدا على أن الفرحة اليوم تخص أولياء الأمور أكثر من الطلاب وأن كان الطلاب والطالبات هم أصحاب هذا الحفل، ولكن لا يمكن ان يتم تغافل دور الأب المربي والأم التي تنشئ النبت الصالح للمجتمع فلهم جميعا كل التحية والتقدير".

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن حفلات التخرج التي يحتفلون بها كل عام بعد الانتهاء من العام الدراسي هي بمثابة حلم قاهرة المستحيل الراحلة الدكتورة سعاد كفافي، والتي حلمت به وتركته شامخا، وبيد أمينة حيث تسلم بعدها الراية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي.

فيما قدم الدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة، فكلية الطب البشري ـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لها الريادة كصرح تعليمي بمدينة السادس من أكتوبر فى مجال التعليم الطبي حيث بدأت الدراسة بها في سبتمبر 1996، وتخرجت أول دفعة منها عام 2002ـ2003، كما تمتلك مستشفى جامعي به جميع التجهيزات اللازمة للتدريب الإكلينيكي وكذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وأكد عميد كلية الطب البشري جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تتميز بمنهجها التعليمي المبتكر وبتشجيعها للبحوث العلمية وبرعايتها للإبداعات الفردية وخدمة المجتمع ومن هذا المنطلق تهدف الكلية إلى إعداد خريج مثل هؤلاء الذين أمامكم ذو كفاءة عالية، قادرا على ممارسة مهنة الطب في التخصصات المختلفة وتقديم الرعاية الصحية متوافقا مع المعايير المهنية العالمية ومتحليا بأخلاقيات وشرف المهنة وقابلا للتعليم المستمر.

وقدم عميد الكلية الشكر لرئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، الذي لم يتوانى عن دعم الكلية من خلال الاهتمام بتجهيز المعامل والمتاحف وقاعات التدريس، وتوفير مكتبة متميزة بأحدث ما توصل إليه العلماء لدفع مسيرة التعليم الطبي والذي ينعكس على إثراء المعرفة وتنمية القدرات وتحسن أداء الطالب.



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

وقال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، "الف مبرووك لزملائي الطلاب فهم اصبحوا أطباء زملاء مهنة واقدم التحية لكل أب وام في هذا الحفل، فالطبيب في المجتمع المصري يسمى الحكيم فانتم حكماء الزمان وافراد المجتمع يطلبون منكم المشورى، تاليا قوله تعالى "فمن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا"، ولا ننسى مرور العالم بجائحة كورنا فكان الطبيب في صدارة المشهد لمواجهة الجائجة، وانتم تختلفون عن كل المهن لا يراقبكم الا الله فضعو الله نصب اعينكم والمريض في اعماق قلوبكم وتحية لكل من اسهم بالانتهاء بكم من مراحل التعلم واجبة للراحلة الدكتورة سعاد كفافى".

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية المهمة التى استطاعت خلال ربع عقد من الزمان أن تبنى صرحا من الثقة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة فى المجتمعين المحلى والدولى، فهى من أوائل الجامعات التى استخدمت وسائل التعليم الحديثة بأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوى خبرات عالية، كما عملت على فرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، وتقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وتقدم أنشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولديها كوادر ومبدعين فى شتى المجالات، وحصلت على الكثير من المراكز المتقدمة والجوائز في البحث العلمي.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخرج دفعة جديدة من كلية الطب البشرى