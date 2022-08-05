الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من بلكونة صديقتها فى حلوان

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط ربة منزل من بلكونة شقة صديقتها ومصرعها على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بسقوط ربة منزل من بلكونة إحدى الشقق بدائرة قسم الشرطة ووفاتها على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى "آية ي ح ح"، 26 سنة ربة منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

كما تبين وجود كسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن الشقة ملك صديقة المتوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

أجهزة الأمنية الداخلية العرض على النيابة النيابة العامة اماكن متفرقة تحرير محضر

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