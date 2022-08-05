الجزيرى وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام الجونة فى الدورِى المصرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لمسابقة الدوري.



ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي ” الونش” – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني – إمام عاشور – يوسف أوباما – سيد عبد الله “نيمار” – أحمد سيد “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف أسامة نبيه.