«جرعة مخدرات زائدة».. التحريات تكشف سبب وفاة مسن داخل منزله بالتجمع

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل منزله بالتجمع، كما قام فريق من مباحث القاهرة بالتحفظ على الجثة وكاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من ربة منزل يفيد بالعثور على جثة والدها داخل منزله بالتجمع، وأضافت أنها اتصلت به هاتفيًا لكن دون استجابة، وبالذهاب إلى منزله عثرت عليه جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم إلي مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة «حازم» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة بدأت في التعفن، وهو ما يؤكد أن الوفاة حدثت قبل اكتشافها بيوم أو يومين.

وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة،

ورجحت التحريات أن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.