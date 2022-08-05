وفاة شخص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

توفي شخص وأصيب آخر في انقلاب سيارة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ونقلت سيارات الإسعاف جثة المصاب الأول إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، بينما نُقل مصاب آخر إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارتين إسعاف وتبين مصرع عبد القادر السيد أحمد 47 عاما مقيم بفاقوس شرقية، وإصابة أحمد محمد على 70 عاما ومصاب اشتباه كسر بالحاجز الأنفي واشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات بالوجه وكدمات بالجسم.

وتم نقل المصاب إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا بينما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.