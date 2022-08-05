الجيش الإسرائيلى: 15 قتيلًا على الأقل فى غارات متواصلة على غزة

كشف الجيش الإسرائيلى عن أن الغارات الجوية التي شنّها الجمعة على غزة أودت بحياة 15 شخصا، مؤكّدا أن العملية التي تستهدف "حركة الجهاد الإسلامي" لم تنته بعد.



وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت لوسائل إعلامية "بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصا في العملية".

وأكّد "لم ننته بعد"، واصفا العملية بأنها "هجوم استباقي" على قائد كبير في الحركة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، قبل قليل، عن استشهاد مواطن فلسطينى، وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كل المستشفيات ومحطات الإسعاف في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت مساء اليوم الجمعة، اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي بغارة إسرئيلية على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديًا بارزًا في حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وأفاد مصدر مسئول في الجهاد الإسلامي باغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خلال الغارات.

وطالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلى سكان غلاف غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للجهاد الإسلامي في غزة

وشن الجيش الإسرائيلي غارات واسعة، منذ قليل، ضد عدة مواقع داخل قطاع غزة المحاصر.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، أكد خلاله شن غارات على عدة مواقع داخل غزة، بعد ثلاثة أيام من رفع حالة التأهب القصوى في مستوطنات الغلاف، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وكذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة "وضع خاص" على الجبهة الإسرائيلية في مناطق غلاف غزة.

واستهدفت غارات الجيش الإسرائيلي عدة أهداف لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في مدينة خان يونس داخل غزة.

وتأتي الهجمات خشية رد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية على اعتقال القوات الإسرائيلية قياديًا لديها، الإثنين الماضي، في الضفة الغربية.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي السكان في مستوطنات غلاف غزة، بالبقاء قرب الملاجئ.