تقدم خدمات كثيرة بطريقة ميسرة.. بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

يبحث كثير من المصريين على رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، ما جعلها ضمن أكثر عمليات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل" من قِبل المواطنين الذين يرغبون في إنهاء الخدمات الحكومية المقدمة على منصة مصر الرقمية سواء أكان ذلك من جهاز الكمبيوتر أو من الموبايل، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الخاصة ببطاقات التموين وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب والمصالح الحكومية، بعد التشغيل الرسمي للبوابة عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي لها على مدار العام الماضي.

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

وتقدم وزارة التموين من خلال رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022، مجموعة من خدمات التموين والتي تعد متاحة لحاملي البطاقات التموينية، وتشمل التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

- إصدار بدل فاقد أو تالف.

- الاستعلام عن صرف.

- الفصل الاجتماعي.

- ضم أفراد الأسرة للبطاقة.

ويرغب الكثير في الدخول على بوابة مصر الرقمية، لذا تزداد عمليات البحث على رابط البوابة من أصحاب البطاقات وذلك لمتابعة مدى تفعيل إضافة المواليد من عدمه، حيث لا تزال خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا غير مفعلة وموقوفة على البوابة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بوقف عدد خدمات التموين مؤقتا لحين الانتهاء من إجراءات تنقية منظومة الدعم التمويني.

وتشمل الخدمات الموقوفة الآتي:

أبرز الخدمات التموينية علي بوابة مصر الرقمية

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

3- إضافة التموين لمستحق الخبز.

4- إضافة الزوج غير المقيدة تموينيا.

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفراد الواحد على بطاقة التموين من السلع والخبز، حيث يخصص دعم شهري قيمته 50 جنيهًا في صورة سلع مدعمة لكل مواطن لديه البطاقة التموينية.

كما يتم دعم الخبز بـ 150 رغيفًا على مدار الشهر؛ بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد.