الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف والنظافة بنطاق المدينة والطريق الدائري

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف والنظافة بنطاق المدينة والطري
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، أعمال النظافة بالطريق الدائري، وعدد من مشروعات رصف الطرق التي يجري تنفيذها بنطاق مدينة الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارة شرطة المرافق.

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وتابع المحافظ أعمال النظافة بالطريق الدائري، وشارعي أحمد شوقي، والنبوي المهندس، وأعمال النظافة وتركيب البلدورات بشارع الملك الناصر بالحواتم، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول، كما تفقد الميدان الذي يجري تنفيذه بالطريق الدائري مدخل شارع السد العالي، ووجه بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للاشتراطات المطلوبة.

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كما تفقد المحافظ، أعمال صيانة ورفع كفاءة ميدان السلخانة، وأعمال الرصف بمنطقة المدابغ، ووجه بسرعة تركيب بلدورات للأرصفة بالمنطقة، لتوفير أماكن للمشاة بعيداً عن خط سير السيارات، كما تفقد أعمال الرصف وتركيب البلدورات وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع بطل السلام، وأعمال الرصف بشارع التأمين الصحي، وتغطية وتركيب البلدورات ورصف محور دار الرماد.

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وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال الرصف وتركيب البلدورات وتوسعة طريق القاهرة الفيوم، بطول 1000 متر، وتطوير مدخل المدينة، وإنشاء بوابات بالمنطقة، وكذلك أعمال تطوير المنطقة المحيطة بميدان عبد المنعم رياض، ووجه المحافظ بتزويد الميدان بالإنارة الكافية، باعتباره متنفساً للمواطنين، خصوصاً مع ارتفاع درجة حرارة الصيف.

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والتقى المحافظ، عدداً من المواطنين واستمع لشكاواهم ووجه بسرعة حلها، كما وجه سكرتير عام المحافة المساعد، بالتنسيق مع مديرية الري، لرفع القمامة المتراكمة ببحر تنهلا، كما وجه بتحرير محضر بيئي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك إحدى قطع الأراضي الزراعية، لقيامه بإشعال النيران وحرق المخلفات بأرضه مما تسبب في انبعاث أدخنة كثيفة بالمنطقة المحيطة.

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الرصف والنظافة والطريق الدائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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