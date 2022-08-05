«أول عالمة ذرة مصرية».. ما لا تعرفه عن سميرة موسى

أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول.. هي العالمة المصرية سميرة موسى، التي ولدت في قرية سنبو الكبرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، حيث كان والدها يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة بين أبناء قريته، فكان منزله بمثابة مجلس يلتقي فيه أهل القرية ليناقشوا كل الأمور السياسية والاجتماعية، ولم يكن مدركًا أن هذا المنزل سيخرج منه عالمة بحجم سميرة موسى التي ظل اسمها يتردد على ألسنة الكثير حتى الآن رغم وفاتها منذ سنوات، وفي ذكرى وفاتها، ترصد الدستور أبرز المحطات في حياة سميرة موسى.

بداية دراستها

بدأت سميرة موسى دراستها بمدرسة سنبو الأولية فى زفتى، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، والتحقت بمدرسة قصر الشوق الابتدائية بالقاهرة.

التحقت سميرة موسى بمدرسة بنات الأشراف الثانوية، وكان ترتيبها الأولى فى الابتدائية والثانوية، وكانت سميرة موسى متفوقة حتى أنها فى عام 1933 قامت بتأليف كتاب فى مادة "الجبر" وكانت فى السادسة عشرة من عمرها.

حصلت الدكتورة سميرة موسى على بكالوريوس العلوم عام 1942، وكانت الأولى على الدفعة، وساندها الدكتور على مصطفى مشرفة، لتكون أول معيدة بالكلية.

السفر إلى أمريكا

سافرت الدكتورة سميرة موسى إلى أمريكا للدراسة، ولكنها ماتت فى حادث، لا تزال ملابساته غير واضحة.

كانت الدكتورة سميرة موسى عاشقة للقراءة، وحرصت على تكوين مكتبة كبيرة تضم كتبًا متنوعة منها: الأدب، والتاريخ، وكتب السير الذاتية، وقد تم التبرع بها إلى المركز القومى للبحوث.

أجادت الدكتورة سميرة موسى استخدام النوتة والموسيقى وفن العزف على العود، بالإضافة إلى تنمية موهبتها في فن التصوير بتخصيص جزء من بيتها للتحميض والطبع.

شاركت الدكتورة سميرة موسى فى جمعية الطلبة للثقافة العامة والتي هدفت إلى محو الأمية فى الريف المصرى، كما شاركت في جماعة النهضة الاجتماعية، والتى هدفت إلى تجميع التبرعات، ومساعدة الأسر الفقيرة.

انضمت الدكتورة سميرة موسى إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشردة، وإنقاذ الأسر الفقيرة.