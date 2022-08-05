الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

«بيجي للناس الحساسة».. أسباب وأعراض مرض ميرنا المهندس في ذكرى وفاتها

ميرنا المهندس
ميرنا المهندس
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معاناة شديدة عاشتها الفنانة ميرنا المهندس مع المرض انتهت بوفاتها بعد تدهور حالتها، حيث قالت عن مرضها في لقاء قديم لها "أما رحت أمريكا اتشخص حالتى بشكل صح، بأني مريضة بمرض جديد وليس له علاج معروف، التهاب القولون التقرحي، وهو مرض بيجيى للناس اللى بيحسوا زيادة عن اللزوم، فهو أساسه نفسي، وبعد التشخيص الصحيح أجريت علمية واستأصلت نصف القاولون، وبعد ذلك سافرت إلى لندن واستأصلت النصف الثانى، وأصبحت حياتى كل حاجة فيها صعبة الأكل والشرب والضحك والفرح والحزن صعب". 

ووفقًا لموقع "health" المعني بالشؤون الصحية، فإن أعراض القولون التقرحي تكون كالآتي وفقًا لاختلاف شدة الالتهاب ومكان حدوثه.  

- إسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو صديد

- ألم وتقلصات في البطن

- ألم المستقيم

- نزيف المستقيم؛ أي خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز

- حاجة ملحة للتبرز

- عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة الملحة

- فقدان الوزن

- الإرهاق

- الحُمَّى

- فشل في النمو في حالات الأطفال

فيما أكد الموقع الطبي العالمي أن الأطباء غالبًا ما يصنفون التهاب القولون التقرحي حسب موقعه، حيث إن أنواعه تكون كالآتي: 

الأول: التهاب المستقيم التقرحي والذي يقتصر الالتهاب فيه على المنطقة الأقرب لفتحة الشرج وقد يكون نزيف المستقيم هو المؤشر الوحيد على هذا الداء.

الثاني: التهاب المستقيم والسيني الذي يمتد فيه الالتهاب إلى المستقيم والقولون السيني، وتزداد فيه الأعراض السابق ذكرها مع وجود ألم شديد في المعدة.

الثالث: التهاب الجانب الأيسر من القولون والذي يمتد فيه الالتهاب من المستقيم إلى القولون السيني والقولون النازل.

الرابع: التهاب القولون الشامل، والذي يؤثر الالتهابات في هذه الحالة على القولون بالكامل ويتسبب في حدوث نوبات الإسهال الدموي الذي يكون حادًا في بعض الأحيان وتقلصات البطن والألم الشديد والإرهاق ونقص الوزن بشكل كبير.

أسباب وأعراض أسباب اعراض القولون اعراض التهاب القولون التقرحي التهاب القولون البطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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