«سيا» يستضيف ملتقى القصة القصيرة الأول لموقع «صدى»

يعقد ملتقى القصة القصيرة الأول لموقع صدى فعالياته في الرابعة عصر غد السبت، ملتقى القصة القصيرة الأول لموقع صدى، تحت رعاية واستضافة مركز «سيا».

وتقام الفعالية، التي تأتي ضمن أنشطة «موقع صدى: ذاكرة القصة المصرية»، في مركز «سيا» بدعوة من الدكتورة صفاء النجار، وتستمر على مدار يوم واحد.

يذكر أن مركز «سيا» كائن في 8 شارع ابن الوليد المتفرع من شارع نادي الصيد بالدقي.

ضيف شرف المؤتمر

ويلقي كلمة الافتتاح أ. د. مصطفى الضبع رئيس المؤتمر، ومن المقرر أن يكرم المؤتمر الكاتب الكبير أحمد الخميسي، والذي يحل ضيف شرف في الجلسة الافتتاحية بإدارة الدكتورة صفاء النجار.

ضيف الشرف العربي

كما تأتي القصة المغربية ضيف الشرف العربي، بمداخلة بحثية للكاتبين: أ. عبد القهار الحجاري، أ.عزيز المحساني (عبر الإنترنت). فضلا عن مشاركتين، عبر الإنترنت: الأولى من سوريا للكاتبة فدوى العبود، والثانية من السودان للدكتورة سلوى عثمان عميدة كلية الآداب جامعة النيلين.

ضيف الشرف المصري

كما يحل نادي أدب أسيوط ضيفا للشرف بمداخلة بحثية للناقد والمبدع أشرف عكاشة.

ويتضمن المعتمد جلسات بحثية متعددة الأولى بعنوان: ملامح التجديد في القصة المصرية للباحثين الدكتور مدحت صفوت، والأستاذ أشرف عكاشة، ويديرها الأستاذ الدكتور محمود الضبع

والجلسة البحثية الثانية الفاعلية التقنية في البناء القصصي، للباحثين الدكتورة دعاء الحناوي، والأستاذ شوقي عبد الحميد، ويديرها الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي.

كما يتضمن الموتمر أيضا جلسة تطبيقية بعنوان: قراءات في القصة القصيرة، تستضيف مجموعة من الكتاب الشباب، للتعرف على ملامح واتجاهات القصة الجديدة يشارك فيها: بيتر ماهر الصغيران، عبير سليمان، يارا كمال، محمد حسنى عليوة.