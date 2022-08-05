الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تباشر التحقيق فى مصرع سيدة أسفل عجلات المترو بحدائق الزيتون

جثة
جثة
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أصدرت النيابة العام بالزيتون، اليوم الجمعة، أمرا بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة أنهت حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق، مساء أمس، داخل محطة مترو حدائق الزيتون، لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

 كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الزيتون بلاغا من مسئولي محطة مترو أنفاق حدائق الزيتون، يفيد بإقدام سيدة بإلقاء نفسها أسفل عجلات قطار القطار القادم من المرج ومتجه إلى حلوان عند دخوله المحطة، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتسليم جثة السيدة إلى أهلها لدفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها.

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