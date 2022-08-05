الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

مدربة لياقة بدنية تكشف عن نظامها الغذائي لإعادة ضبط عاداتها

مدربة اللياقة
مدربة اللياقة
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كشفت مدربة اللياقة البدنية البريطانية «بريزبين»، عن نظامها الغذائي لإعادة ضبط عاداتها الغذائية الصحية، والمفاجأة التي لا يتوقعها الكثير أن الشوكولاتة ضمن الأطعمة التي تتناولها.

ووفقًا لموقع «الديلي ميل»، أكدت  أخصائية التغذية ومدربة اللياقة البدنية، أن الاستمتاع بالكثير من مفضلاتها المعتادة بما في ذلك الشوكولاتة الساخنة وخبز الإفطار وساندويتش صب واي يأتي مع اتباع نظام غذائي صارم، يصل بها في النهاية لما تريد من وزن وصحة متوازنة.

أما عن الروتين تبدأ مدربة التغذية يومها بفنجان من القهوة، وتشارك أيضًا أن طلب القهوة الذي تفضله لا يتجاوز 85 سعرًا حراريًا، بعد ذلك تتناول كعكة الإفطار المصنوعة منزليًا مع اللحم المقدد والبيض والتي تحتوي على 324 سعرة حرارية فقط، وتكشفت بيك أيضًا أنها تحاول شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

ووجبة الغذاء: تأكل شطيرة صب واي منخفضة السعرات الحرارية لتناول طعام الغداء والوجبات الخفيفة على رقائق بروتين مقرمشة وفاكهة عندما تكون جائعة في المساء.

وجبة العشاء: تأكل بيك طبق باستا بسيط من البيستو وتنتهي اليوم بشوكولاتة ساخنة من حليب الشوفان محلية الصنع ومارشميلو، كافة هذه الوجبات تحتوي على مغذيات كبيرة، تم الكشف عن البروتين والكربوهيدرات والدهون الموجودة في كل طبق، ومن الضروري أن يتم التوزان في الثلاث وجبات

حذرت ايضًا المدربة داخل التقرير من أن ما ينجح معها قد لا ينجح مع كل فرد، فأجسام كل شخص لها احتياجات مختلفة، لذا من الأفضل لا تقلد مثل هذا الروتين  في الأكل فقد يسبب نقص السعرات الحرارية لديك، ويزيده عند الشخص الآخر، يجب اللجوء لطبيب متخصص يكون على وعي بهذه الأمور ولديه خبره في مجال التغذية يصف لك الروشتة المناسبة.

عاداتها الغذائية الصحية نقص السعرات الحرارية بعد الإجازة العديد من المشروبات أثناء التنقل الوجبات تبدو لذيذة الوجبات الخفيفة على رقائق بروتين مقرمشة حليب الشوفان محلية الصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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