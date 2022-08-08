كيف يمكنك تحسين شخصيتك؟.. خبراء «لغة الجسد» يجيبون

شاركت ميشيل بودين، مدربة لغة الجسد؛ أسرارها لتحسين الإعجاب بشخصيتك بين الناس حولك، مؤكدة أنه من الأساسي أن يكون لديك عناية جيدة، وأن تبتسم كثيرًا وأن تظهر يديك دائمًا، وأن تكون مستمع جيد وتحد من الحركات المجهدة.

ووفقًا لموقع «الديلي ميل» البريطاني، نوضح أسرار إثارة الإعجاب بشخصيتك بين الناس:-

1- الجاذبية

الأشخاص أصحاب الكاريزما جذابون ومحبوبون، ويمكنهم كسب الناس بشخصيتهم الجذابة، وعندما يتمتع شخص ما بشخصية كاريزمية، يكون أكثر قابلية للتصديق، بغض النظر عن وجهة نظره، وستكون بالتأكيد أكثر إقناعًا إذا تمكنت من تطوير جاذبيتك المتصورة.

2. ابتسم

الابتسام هو سلوك رابح معترف به دوليًا كعلامة على الإيجابية، هل تعلم أن الأطفال يولدون ولديهم القدرة على الابتسام؟ ينظر الآخرون إلى الأشخاص الذين يبتسمون على أنهم واثقون وإيجابيون وجذابون.

تبدو أصغر سنًا عندما تبتسم كثيرًا بسبب الطريقة التي يؤثر بها الابتسام على عضلات وجهك، يعد الابتسام مفيدًا لك أيضًا لأنه يطلق الإندورفين والمواد الكيميائية الأخرى، التي تساعدك على الاسترخاء والشعور بالراحة.

ومما لا يثير الدهشة، وجدت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية لطب الأسنان التجميلي، أن الناس كانوا أكثر عرضة لتذكر ابتسامتك أكثر من أول ما قلته، كما أن الاستراتيجية الرائعة للإقناع ليست فقط الابتسام ولكن الابتسام بعينيك، وصاغ هذا المصطلح عارضة الأزياء تايرا بانكس.

كما أن أكثر من 50 نوعًا مختلفًا من الابتسامات ممكنة، لكن النوع الأكثر إخلاصًا هو الابتسامة - فهي تندفع إلى أعلى في عينيك وتتألق عيناك وتبدو سعيدًا حقًا.

3- اضحك واستخدم الدعابة للتفاوض

الضحك طريقة رائعة لبناء علاقة مع الناس لأن التواصل المرح يثير مشاعر جيدة واتصال عاطفي إيجابي.

ربما تعلم أن حس الفكاهة هو أحد الأشياء الأولى التي يبحث عنها الناس في شريك الحياة؛ لأن الأشخاص الذين يمكنهم الضحك هم أكثر عرضة للتخلي عن الدفاعية، والتصرف بشكل أكثر عفوية والتخلص من الموانع.

الناس المضحكون محبوبون، ويُنظر إلى الأشخاص الذين يضحكون بحرية على أنهم مبتهجون وخفيفون وممتعون للتواجد حولهم، فمن منا لا يريد ذلك؟

ويمكن أن تساعدك الفكاهة التي تعمل مع كلا الطرفين على التفاوض بشكل أكثر فعالية وحل النزاعات ودفع الناس إلى الأمام، وصحيح أن الضحك يوحد الناس في الأوقات الصعبة صداقة الناس المضحكين ومشاهدة وقراءة الأشياء المضحكة يوميا.

سواء كنت واقفًا أو جالسًا، فإن محاذاة كتفيك مع الشخص الآخر وإبقاء يديك مفتوحتين وواضحتين، يشير إلى أنك مهتم بالمحادثة ومنخرط فيها.

4. أظهر يديك

إظهار يديك يشير إلى الأمان - ليس لدى الأشخاص من حولك ما يخشونه، سواء كنت واقفًا أو جالسًا، فإن محاذاة كتفيك مع الشخص الآخر وإبقاء يديك مفتوحتين وواضحتين يشير إلى أنك مهتم بالمحادثة وتشارك فيها.

يشير الابتعاد عنك أو التواء جسدك أو إخفاء يديك إما إلى عدم الاهتمام أو الخلاف، ويجب أيضًا ألا تفعل الكثير من الأشياء الأخرى بيديك إذا كنت تهدف إلى أن تكون جديرًا بالثقة.

على سبيل المثال، لا تعقد ذراعيك، أو تضع يديك في جيبك، أو تمسك المنشعب، أو تشبك يديك خلف ظهرك، أو ضع أصابعك في وضع برج، أو تلمس وجهك أو شعرك، أو تململ بالخواتم أو الملابس.

حركات اليد المشتتة هذه تمنع أصحاب المصلحة من الاستماع بشكل صحيح، قد يبدأون حتى في عدم الثقة بك.

5. استمع ولا تتحدث مع الناس

قال ستيفن كوفي، مؤلف كتاب The 7 Habits of Highly Effective People، ذائع الصيت: معظم الناس لا يستمعون بقصد الفهم؛ يستمعون بقصد الرد.

أليس الأمر مزعجًا جدًا عندما تتحدث ويتحدث شخص ما فوقك؟ القيام بذلك يعني أن الشخص لا يقدر ما تقوله يكسر الوئام ويمنع تكوين النوايا الحسنة.

حاول أن تفعل ما في وسعك للاستماع عندما يتحدث شخص ما توقف لحظة، قبل أن تضيف وجهة نظرك.

إذا ركزت على هذه الإجراءات الخمسة، فستكون محبوبًا أكثر مما أنت عليه بالفعل وستنظر إلى العالم، لأن هذه إحدى المهارات التي تحتاجها للحصول على ما تريد.