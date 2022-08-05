نيابة الدخيلة تباشر التحقيق فى غرق سيدتين بشاطئ العجمي بالإسكندرية

بدأت نيابة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، التحقيق فى واقعة غرق سيدتين بشاطئ الروضة الخضراء، بمنطقة العجمي، غربي الإسكندرية، أثناء نزولهما برفقة 8 آخرين من أسرتهما، وطلبت تقرير بيان الطب الشرعي والتصريح بدفن حالات الوفاة وتحريات المباحث عن الواقعة.

كان اللواء خالد البراوى، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوجود حالات غرق بشاطئ قرية الروضة الخضراء بنطاق حي العجمي.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين، وسيارات الإسعاف والجهات الأمنية ونجحوا فى انتشال جثة سيدتين غرقا في مياه البحر، عقب نزولهما مع 8 آخرين لمياه البحر في ساعة مبكرة.

وتبين أن 10 أفراد من عائلة واحدة جاءوا من محافظة القليوبية، نزلوا البحر وجرى إنقاذ 8 منهم بواسطة غطاسي ومنقذي الشاطئ، وغرق سيدتين هما كل من "إ . أ " و " ن.م"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.