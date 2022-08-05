القوة والحضور.. 3 نصائح لبناء شخصية جذابة أمام الآخرين

شاركت "ميشيل بودين"، مدربة لغة الجسد، أسرارها لتحسين الإعجاب بشخصيتك بين الناس حولك، مؤكدة أنه من الأساسي أن يكون لديك عناية جيدة، وأن تبتسم كثيرًا وأن تظهر يديك دائمًا، وأن تكون مستمع جيد وتحد من الحركات المجهدة.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، يوضح مدربو لغة الجسد وعلماء النفس، كيف يمكن الحصول على الجاذبية، وسواء كنت تحب هذه الحقيقة أم لا، فإن الأشخاص الجذابين يحصلون على فترات راحة في الحياة أكثر من نظرائهم "العاديين".

أفاد عالم النفس "توماس تشامورو بريموزيك - Tomas Chamorro-Premuzic" في عام 2019، أن الأشخاص الذين لا يتناسبون مع المعايير الجمالية السائدة في المجتمع لا يحصلون ببساطة على نفس فترات الراحة في الحياة مثل أولئك الذين يفعلون ذلك.

ونشرت عالمة النفس والباحثة في جامعة هارفارد "نانسي إل إتكوف" وزملاؤها، دراسة عام 2011، وجدت أن المرأة المهذبة التي كانت تضع المكياج يُنظر إليها على أنها أكثر جاذبية وكفاءة ومحبوبة وجديرة بالثقة من النساء اللواتي قدمن وجهًا خاليًا من المكياج.

الخبر السار هو أن "الجاذبية" لا تتعلق حقًا بجمالك "الطبيعي" مهما كان شكلك، يمكنك بالتأكيد تحقيق أقصى استفادة من صفاتك ومميزاتك، سواء كنت تحب هذه الحقيقة أم لا، فإن الأشخاص الجذابين يحصلون على فترات راحة في الحياة أكثر من نظرائهم "العاديين".

لماذا تكون شخصيتك جذابة؟

الأشخاص أصحاب الكاريزما جذابون ومحبوبون، ويمكنهم كسب الناس بشخصيتهم الجذابة، وعندما يتمتع شخص ما بشخصية كاريزمية، يكون أكثر قابلية للتصديق، بغض النظر عن وجهة نظره، وستكون بالتأكيد أكثر إقناعًا إذا تمكنت من تطوير جاذبيتك المتصورة، وإذا كنت ترغب في بناء كاريزما أمام الآخرين، فهناك ثلاثة أمور يجب العمل عليها:

1. الحضور

من المهم جدًا الحد من السلوك المجهد، مثل الحركات المتشنجة ولغة الجسد المنغلقة والتعليقات أو الأفعال المندفعة، كما يمكنك إظهار القوة من خلال الحفاظ على اتصال مباشر بالعين.

2. القوة

القوة هي كل شيء عن إيمانك بنفسك وإلى أي مدى تحب وتدعم نفسك، ويتعلق الأمر بالثقة الداخلية التي تشع منك وتعني النجاح، ومن خلال قدرتك الفائقة على التعبير عن وجهة نظرك من خلال بنية ممتازة ورواية القصص بذكاء.

ربما يمكنك البدء في تحسين قوتك وجاذبيتك من خلال المشاركة في محادثات من حولك، حاول إدخال قصة قصيرة أو مثال أو استعارة (حتى ولو بطريقة بسيطة) في كل محادثة.

3. الدفء

يتعلق الدفء برعايتك وقبولك للشخص الآخر، إذا كنت شخصًا كاريزميًا، فأنت تجعل الناس يشعرون بالراحة وتجعلهم يشعرون بالإعجاب.

أنت تجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم وكأنهم مهمون، وهذا الأمر قد يكون مغريًا جدًا، حيث يريد الناس قضاء الوقت مع شخص يجعلهم يشعرون بأنهم يستحقون.

إذا كنت حريصًا على تطوير هذه القدرة، فاستهدف القيام بجميع الأنشطة التي تبني علاقة بسهولة، وتهتم بالآخرين، وتذكر الحقائق الأساسية المتعلقة بهم.

ومن المثير للاهتمام أن الدفء ينتقل إلى حد كبير من خلال العين وتعبيرات الوجه، إذا كنت ترغب في تحسين دفئك وبالتالي جاذبيتك، فيمكنك التدرب على النظر إلى الأشخاص بنفس الطريقة التي تنظر بها إلى الشخص الذي تهتم به بعمق.