ترامب: استخدام بايدن اسمى اليوم محاولة لتشتيت الانتباه عن فشله

رد الرئيس السابق دونالد ترامب على انتقادات الرئيس جو بايدن القاسية في خطاب ألقاه في 6 يناير ، مدعيا أن خليفته الديمقراطي يحاول تشتيت الانتباه عن سجله.

صرح ترامب في بيان أن بايدن "استخدم اسمي اليوم لمحاولة زيادة تقسيم أمريكا". "كل هذا المسرح السياسي هو مجرد إلهاء عن حقيقة أن بايدن قد فشل بشكل كامل وشامل."

"لم يعد لبلدنا حدود ، فقد السيطرة تمامًا على كوفيد (أرقام قياسية!) ، ولم يعد مستقلاً عن الطاقة ، والتضخم منتشر ، وجيشنا في حالة فوضى، وربما كان خروجنا أو استسلامنا من أفغانستان هو الأكثر يوم مذل في تاريخ الولايات المتحدة الطويل والمتميز - وأكثر من ذلك بكثير.

وكان قد ذكر بايدن أن ترامب "خلق ونشر شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020" ، وأنه فعل ذلك "لأنه يقدر القوة على المبادئ ؛ يرى مصلحته أكثر أهمية من مصلحة أمريكا. إن غروره المكسورة تهمه أكثر من ديمقراطيتنا أو دستورنا.