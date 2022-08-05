الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

البيت الأبيض: التدريبات الصينية لن تمنع البحرية الأمريكية من نشاطها بالقرب من تايوان

التدريبات الصينية
التدريبات الصينية
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أعلن البيت الأبيض أن سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية ستعبر مضيق تايوان خلال الأسبوعين المقبلين. 

 

وأدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي التدريبات العسكرية الصينية في المنطقة، وقال إن البنتاغون أمر حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان ومرافقيها بالبقاء بالقرب من تايوان "لمراقبة الوضع".

 

تتمركز ريجان والسفن المرافقة لها في اليابان وتم نشرها في بحر الصين الشرقي في الأيام الأخيرة ، حيث قامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بزيارة تايبيه ضد الاعتراضات الصينية. وردت بكين على زيارة بيلوسي بإطلاق مناورات مكثفة حول تايوان وإطلاق عشرات الصواريخ عبر الجزيرة.

 

وسط تصاعد التوترات ، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون من "الحكمة" أن يأمر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الضاربة بالبقاء في المنطقة "لفترة أطول قليلاً مما كان مخططًا لها في الأصل" ،  وفقًا لكيربي. كما أدان المتحدث تجارب الصواريخ الصينية ووصفها بأنها "غير مسؤولة" و "تتعارض مع هدفنا الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة".

 

وقال "لن نتراجع عن العمل في البحار وسماء غرب المحيط الهادئ ، بما يتفق مع القانون الدولي ، كما فعلنا منذ عقود ، ودعم تايوان والدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" .

 

وأضاف كيربي أنه كجزء من هذا الجهد ، ستجري الولايات المتحدة "عمليات عبور جوية وبحرية قياسية عبر مضيق تايوان في الأسبوعين المقبلين" .

 

كما أكد البيت الأبيض التقارير السابقة التي تفيد بأن القوات الجوية الأمريكية قد أجلت الاختبار المقرر لصاروخ باليستي عابر للقارات Minuteman III (ICBM) ، لكن كيربي أصر على أن الاختبار سيحدث في المستقبل القريب وأن الرادع النووي الأمريكي "آمن ، آمن وفعال. "

رئيس التحرير

وائل لطفي

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