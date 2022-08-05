الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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رياضة

مع انطلاق البطولات الأوروبية.. 8 نجوم يبحثون عن أندية

البطولات الأوروبية
البطولات الأوروبية
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بينما تستعد الدوريات الكبرى في أوروبا للانطلاق خلال أيام، لا يزال عدد من النجوم العالميين "يبحثون عن أندية" للعب لها، بعد أن انتهت عقودهم، وارتفع سنهم.

8 نجوم يبحثون عن أندية

ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم هذا الصيف، اخترنا أبرز 8 لاعبين "سوبر ستار" متاحون بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم.

الإسباني إيسكو (30 عامًا)

يوما من الأيام، كان إيسكو أكبر موهبة في إسبانيا، لكن الإصابات وفقدانه الثقة، جعله حبيس دكة البدلاء في مدريد، فرصة أخيرة ستمنح لإيسكو في أوروبا، قد تكون خارج إسبانيا.

الأوروغواياني إدينسون كافاني (35 عامًا)

مثل مواطنه سواريز، يبحث كافاني عن تجربة أخيرة في أوروبا، خاصة أن المهاجم المخضرم أثبت أنه قادر على تهديد مرمى الخصوم خلال فترته القصية مع مانشستر يونايتد.

البرازيلي مارسيلو (34 عامًا)

فلورنتينو بيريز رفض التجديد لأسطورة ريال مدريد مارسيلو، لذا حان وقت الرحيل، ولاء مارسيلو لمدريد قد يدفعه للعودة إلى بلاده البرازيل، وتجنب اللعب لناد آخر في أوروبا.

الإسباني دييجو كوستا (33 عامًا)

كانت قيمة دييغو كوستا السوقية تصل إلى 60 مليون يورو، قبل 4 أعوام فقط، أما الآن، فلا تريده الأندية مجانًا.

"المشاغب" الإسباني ذو الأصول البرازيلية، تخلى عنه ناديه البرازيلي أتلتيكو مينيرو، وأصبح متاحًا بالمجان، لكن مشاكله خارج الملعب تبعد الأندية عنه.

البلجيكي دريز ميرتنس (35 عامًا)

الجناح البلجيكي المتألق أنهى مغامرته الطويلة مع نابولي الإيطالي وأصبح متاحا بالمجان، خبرته الطويلة في كرة القدم الأوروبية قد تفتح له باب مغامرة جديدة مع أندية أوروبا المتوسطة.

العرض الأبرز أمامه الآن من غلطة سراي، عملاق الدوري التركي.

الإسباني خوان ماتا (34 عامًا)

صانع الألعاب الإسباني كان نجمًا في تشلسي الإنجليزي يوما ما، لكن انتقاله لمانشستر يونايتد قبل أعوام، أنهى مسيرته كلاعب أساسي، حيث أصبح حبيس الدكة.

قد نرى ماتا في مغامرة أخيرة بإسبانيا، أو في أحد أندية إنجلترا الصغيرة، حيث أبدى ليدز يونايتد رغبة بالتوقيع معه.

الفرنسي حاتم بن عرفة (35 عامًا)

النجم الفرنسي الموهوب اشتهر بمهاراته الاستثنائية، وكذلك بعدم انضباطه، مما قد يجعل فكرة التعاقد معه أمرًا صعبًا الآن.

الجزائري سفيان فيجولي (32 عامًا)

النجم الجزائري سفيان فيجولي انتهى عقده مع غلطة سراي التركي، وأصبح لاعبًا حرًا، الأنباء تشير إلى احتمال بقائه في تركيا، وانتقاله للغريم بيشكتاش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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