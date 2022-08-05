الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

واشنطن: لا ننشر صواريخنا النووية خارج أراضينا

صواريخ نووية
صواريخ نووية
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أعلن المبعوث الأمريكي لشؤون عدم الانتشار النووي آدم شينمان أن الولايات المتحدة لا تنشر صواريخ نووية تطلق من الأرض، خارج أراضيها.

 

وقال شينمان خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الخميس: "نحن لا نستخدم السلاح النووي لتفعيل سياساتنا الأمنية".

 

وتابع: "نحن لا نطور آلات منزلقة فرط صوتية وصواريخ مجنحة فرط صوتية بتجهيز نووي، وكذلك صواريخ بالستية ومجنحة ذات الاستخدام المزدوج، أي بالرؤوس النووية والعادية".

 

وأكد كذلك: "نحن لا ننشر صواريخ نووية تطلق من الأرض، خارج أراضينا الوطنية".

 

وأشار المسؤول الأمريكية أيضا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على القيود على كافة الصواريخ النووية العابرة للقارات، وصياغة قيود جديدة على الأسلحة النووية غير المنشورة، ووسائل إيصالها.

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