الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية ومحافظ البنك المركزى

سلفا كير
سلفا كير
ads

 قال مرسوم بثه التلفزيون الرسمي لجنوب السودان، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من منصبيهما، حسب «رويترز»

وجاء بالمرسوم أن كير عين ديير تونج نجور وزيرًا للمالية خلفًا لأقاك أتشويل لوال، في حين سيحل جوني داميان النائب الأول لمحافظ البنك المركزي محل موسى ماكور دينق، قائمًا بالأعمال.

ولم يذكر المرسوم شيئًا عن سبب هذه التغييرات.

كان «نجور» قد عين محافظًا للبنك المركزي في عام 2020، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يُستبدل محافظ البنك.

وعُيّن «لوال» وزيرًا للمالية في عام 2021، وقدم ميزانية 2023/2022 إلى البرلمان يوم الأربعاء.

ويعاني اقتصاد جنوب السودان من حالة ركود منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013 والتي أجبرت زهاء ربع سكان البلاد على الفرار إلى البلدان المجاورة.

كما أدت الحرب إلى تقليص إنتاج النفط وهو النشاط الاقتصادي الرئيسي، كما انخفض الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الزراعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

انفصال آيتن عامر ومحمد عز العرب.. التفاصيل الكاملة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والدة «نيرة أشرف» عن فيديو المشرحة: شعرت أنى فقدت ابنتى من جديد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"