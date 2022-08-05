رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية ومحافظ البنك المركزى

قال مرسوم بثه التلفزيون الرسمي لجنوب السودان، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من منصبيهما، حسب «رويترز»

وجاء بالمرسوم أن كير عين ديير تونج نجور وزيرًا للمالية خلفًا لأقاك أتشويل لوال، في حين سيحل جوني داميان النائب الأول لمحافظ البنك المركزي محل موسى ماكور دينق، قائمًا بالأعمال.

ولم يذكر المرسوم شيئًا عن سبب هذه التغييرات.

كان «نجور» قد عين محافظًا للبنك المركزي في عام 2020، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يُستبدل محافظ البنك.

وعُيّن «لوال» وزيرًا للمالية في عام 2021، وقدم ميزانية 2023/2022 إلى البرلمان يوم الأربعاء.

ويعاني اقتصاد جنوب السودان من حالة ركود منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2013 والتي أجبرت زهاء ربع سكان البلاد على الفرار إلى البلدان المجاورة.

كما أدت الحرب إلى تقليص إنتاج النفط وهو النشاط الاقتصادي الرئيسي، كما انخفض الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الزراعة.