الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظات مصر الجمعة 5-8-2022

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يبحث المسلمون بصفة يومية عن مواعيد الصلاة اليوم، والتي يؤدوها عدو مرة مرات في اليوم الواحد، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى ولكن بفروق قليلة نتيجة اختلاف مناطق هذه المحافظات.

 

مواعيد الصلاة اليوم

 وتناشد دار الإفتاء دائما بالمسلمين مراعاة فروق التوقيت في الصلاة والالتزام بـ مواعيد الصلاة  المحددة لكل محافظة وعدم أداء الصلاة عقب الآذان الذي يعرض في التليفزيون أو الراديو إن كانوا خارج القاهرة، وتأكيد التزامهم بالموعد المحدد في المحافظة الموجودين بها.

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وتنشر الدستور لقرائها مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر .

 

مواعيد الصلاة فى القاهرة

 

  • موعد آذان وصلاة الفجر 3:38  ص
  • موعد آذان وصلاة الظهر 12:01 م
  • موعد آذان  صلاة العصر 38: 3 م
  • موعد آذان  وصلاة المغرب 6:48 م
  • موعد آذان  وصلاة العشاء  8:14 م

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية       

  • موعد آذان وصلاة الفجر 3:39 ص
  • موعد آذان وصلاة الظهر 12:06 م
  • موعد آذان وصلاة العصر 3:45 م
  • موعد آذان  وصلاة المغرب 6:54 م
  • موعد آذان وصلاة العشاء 8:22 م.

 

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

  • موعد آذان وصلاة الفجر 3:32
  • موعد آذان  وصلاة الظهر 11:57 ص
  • موعد آذان وصلاة العصر 3:35 م
  • موعد آذان  وصلاة المغرب 6:45 م
  • موعد آذان وصلاة العشاء 8:11  م

 

مواعيد الصلاة في السويس 

  • موعد اذان وصلاة  الفجر : 3:33 ص
  • موعد اذان وصلاة  الظهر : 11:56 ص
  • موعد اذان وصلاة  العصر : 3:33 م
  • موعد اذان وصلاة  المغرب : 6:41 م
  • موعد اذان وصلاة العشاء : 8:07 م

 

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مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • موعد آذان وصلاة الفجر 3:32 ص
  • موعد آذان و صلاة الظهر 11:49م
  • موعد آذان وصلاة  العصر 3:22 م
  • موعد آذان وصلاة المغرب 6:33 م
  • موعد آذان وصلاة العشاء 7:55 م.

 

مواعيد الصلاة فى أسوان

  • موعد آذان وصلاة الفجر 3:46  ص
  • موعد آذان وصلاة الظهر 11:55 ص
  • موعد آذان وصلاة العصر 23: 3 م
  • موعد آذان وصلاة المغرب 6:35 م
  • موعد آذان وصلاة العشاء 7:54

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