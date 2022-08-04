الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على عاطلين بتهمة حيازة 50 طربة حشيش فى العمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بلغت 50 طربة حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العمرانية.

البداية كانت معلومات تلقتها أجهزة الأمن تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "50 طربة لجوهر مخدر الحشيش و2 هاتف محمول ومبلغ مالي"، وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الجيزة عاطلين المواد المخدرة مخدر الحشيش 50 طربه العمرانية

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