الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق في النزهة، بحبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف والمغافلة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهمين.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من مواطن بأسلوب "الخطف" حال سيره بدائرة مصر الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة) .

وباستدعائه قرر أنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتفه المحمول وفرا هاربين، وأضاف بقيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات، تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالقاهرة  أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية  "ملك وقيادة أحدهما" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة ، كما أقرا بارتكابهما (11) حادث سرقة بذات الأسلوب، كما أضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئي النية" (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وباستهدافهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين كما تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها، واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النزهة حبس تشكيل عصابي 5 أشخاص سرقة الهواتف المحمولة الخطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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