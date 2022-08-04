انفصال آيتن عامر ومحمد عز العرب.. التفاصيل الكاملة

قررت الفنانة آيتن عامر الانفصال عن زوجها، مدير التصوير، محمد عز العرب بعد رحلة ارتباط قاربت على 7 سنوات منذ أن بدآ العمل معا في فيلم "زنقة ستات" بطولة الفنان حسن الرداد.

واتفق الثنائي على الطلاق، خلال الأيام الماضية، بعد حدوث اختلاف في وجهة النظر حول بعض الأمور الخاصة في هدوء تام دون مشكلات.

آخر أعمال آيتن عامر

كانت الفنانة آيتن عامر، نشرت مقطع فيديو جديدا ترقص فيه على أنغام أغنيتها الجديدة "توتا فروتا"، التي طرحتها، أمس، على منصات السوشيال ميديا وموقع يوتيوب.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، خلال ساعة واحدة من طرحه، وكانت آيتن طرحت الأغنية، أمس، دون كليب، مكتفية بعرض صور ثابتة لها مع كلمات الأغنية، والأغنية كلمات وتلحين شادي محسن.

وروجت آيتن، لأغنيتها الجديدة عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، حيث كتبت على "فيسبوك": "احذروا يا ملوك الراب سين، التوتا فروتا وصلت".