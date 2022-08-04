روبي: بضرب نفسى عشان مخليتش أمى ترتبط بعد وفاة والدى (فيديو)

حلت الفنانة روبي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي".

وقالت روبي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "في البيت عائلتي بتقولي رانيا مش روبي".

وأضافت روبي: "اسم روبي فني بحت وأنا اسمي رانيا، واستغربت الاسم ده في البداية"، مضيفة: "لما كنت بعمل فيلم سكوت هنصور مع المخرج يوسف شاهين، كان بيدلعني وبيحبني وقالي إنتي اسمك هيبقى روبي وعجبني الاسم لأنه سهل النطق ومختلف".

وتابعت روبي: "في الشارع الناس كانت بتفتكر اسمي رباب لأن اسم روبي مكنش متداول ساعتها ".

وتابعت روبي: "أمي اترملت عندما كان عمرها 34 سنة، وأنا بضرب نفسي بالجزمة إني مخلتش أمي ترتبط بعد وفاة والدي، وأنا ظلمتها جامد لأني كنت رافضة إنها تتجوز زمان".