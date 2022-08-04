الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

بمشاركة المصرية سارة صبرى.. نجاح إطلاق وعودة رحلة Blue Origin إلى الفضاء (فيديو)

جريدة الدستور
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انطلقت الشابة المصرية سارة صبري إلى الفضاء،  خلال رحلة استغرقت نحو عشر دقائق على متن صاروخ "نيو شيبارد".

وأطلقت شركة Blue Origin رحلتها إلى الفضاء، اليوم الخميس، وعلى متنها ستة سائحين فضاء إضافيين إلى الفضاء في المهمة التي حملت اسم NS-22، وكان من بينهم المصرية سارة صبري.

وانطلقت المهمة شبه المدارية اليوم الخميس في تمام الساعة 8:57 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا، من موقع الإطلاق الأول التابع لشركة Blue Origin الواقع بالقرب من بلدة فان هورن، في تكساس الأمريكية.

وتألف الطاقم من كوبي كوتون، ماريو فيريرا، فانيسا أوبراين، كلينت كيلي، والمصرية سارة صبري، وستيف يونج.

وأصبحت سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية ، وأصبح ماريو فيريرا أول رائد فضاء برتغالي على متن NS-22. تم اختيار Colby Cotton، المؤسس المشارك لقناة Dude Perfect على يوتيوب، لهذه المهمة عن طريق تصويت عبر الإنترنت.

 

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وائل لطفي

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