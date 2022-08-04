الخميس 04 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى لإصابته بالحمى

هارالد الخامس
هارالد الخامس
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أعلن القصر الملكي أن ملك النرويج هارالد الخامس (85 عاما) نقل إلى المستشفى، الخميس، لإجراء فحوص إثر إصابته بالحمى.
يعاني الملك الذي اعتلى العرش قبل 31 عامًا من مشاكل صحية عدة مؤخرًا بما في ذلك إصابته بكوفيد وخضوعه لجراحة في الركبة عام 2021 ومشاكل في الجهاز التنفسي في 2020.
وقال القصر في بيان مقتضب إن حالته "مستقرة".
وخضع الملك لعملية جراحية في عام 2003 لاصابته بسرطان المثانة ثم عملية أخرى في عام 2005 لمشاكل في صمام القلب وتم استبدال الصمام في عملية أخرى في عام 2020.
ورغم مشاكله الصحية، رفض الملك الذي شارك في سباقات اليخوت الاولمبية، التنازل عن العرش وشعر أنه بحالة جيدة للمشاركة في بطولة العالم للإبحار الأسبوع الماضي.
وأصبح هارالد وليا للعهد في عام 1957 بعد وفاة جدِّه الملك هاكون السابع، ثم ملِكاً بعد وفاة والده عام 1991.

الغاز الروسي القصر الملكى ملك النروج اصابته بكوفيد هارالد الخامس

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