الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالغربية

جثة
جثة
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لقى شخص فى العقد الرابع من العمر، مقيم بالحى الصناعى بكفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الحي الصناعي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "ت.ا"، 44 سنة، وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كفر الزيات الغربية مصرع جرعة مخدرات الجثه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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