الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

وزير خارجية فنلندا: نرغب فى تشديد قيود إصدار التأشرات للروس

بيكا هافيستو
بيكا هافيستو
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أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الخميس، أن حكومة بلاده ترغب في تشديد قواعد حصول الروس على تأشيرة دخول فنلندا.

ونقلت الإذاعة الفنلندية عن هافيستو قوله: "إن وزارة الخارجية في هلسنكي تعد إجراءات لمناقشتها في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري".

وأوضح هافيستو أنه لا يكفي أن تتخذ فنلندا قرارا كهذا بمفردها، بل لا بد من اتباع نفس الإرشادات في منطقة شينجن ذات الحدود المفتوحة.

وذكرت إذاعة "واي إل إي" أن المواطنين الروس لا يجب أن يحصلوا على تأشيرات سياحية بالطريقة السارية حاليا.

وأيد نواب من مختلف ألوان الطيف السياسي الخطوة، وفقا لإذاعة "واي إل إي"، في مشاعر أثارتها حرب روسيا في أوكرانيا المجاورة التي بدأت في فبراير.

وفنلندا لديها أطول حدود ضمن دول الاتحاد الأوروبي مع روسيا، ويبلغ طولها حوالي 1340 كيلومترا. 

وذكرت الإذاعة أن السياح الروس يمكنهم حتى الآن دخول منطقة شينجن بالحافلة أو السيارة عبر الحدود الفنلندية رغم غزو روسيا لأوكرانيا.

وسبب العدد المتزايد من السياح الروس في فنلندا استياء في الدولة الاسكندنافية، حيث رأى كثيرون أنه يجب الحد من السياحة بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق الإذاعة.

وزاد عدد السياح الروس الذين يزورون فنلندا بشكل كبير بعد أن رفعت روسيا قيود السفر المتعلقة بكوفيد في 15 يوليو الماضي.

تأشيرات سياحية

وسجلت أكثر من 185 ألف عملية عبور حدودية في يوليو مقارنة بـ 125 ألفا في يونيو، وهي أرقام لا تزال أقل من مستويات ما قبل كوفيد.

واقترح حزب المحافظين الفنلندي المعارض الأسبوع الماضي وقف إصدار تأشيرات سياحية جديدة للمواطنين الروس.

يشار إلى أن فنلندا أعلنت أمس الأربعاء، مصادرة بضائع على الحدود مع روسيا قادرة على تعزيز "قدرات موسكو الصناعية والعسكرية" وسلعا أخرى تخضع لعقوبات دولية، وفق بيان صادر عن هيئة الجمارك بالبلاد.

وزير الخارجية الفنلندي ​الإتحاد الأوروبي تأشيرات الروس تشديد قيود بيكا هافيستو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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