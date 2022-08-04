بينهم الزوج.. التحفظ على 3 متهمين فى قتل ربة منزل بكفر صقر

تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على شاب ووالده وشقيقه، وذلك لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة بعد تعرضها لإصابات في الرأس أودت بحياتها داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

وتلقى أجهزة الأمن بالشرقية إخطارا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي "س و" 21 سنة، مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجني عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها، وتم التحفظ عليهما لحين ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.