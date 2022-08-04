الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

بينهم الزوج.. التحفظ على 3 متهمين فى قتل ربة منزل بكفر صقر

جثة
جثة
ads

تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على شاب ووالده وشقيقه، وذلك لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة بعد تعرضها لإصابات في الرأس أودت بحياتها داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.

وتلقى أجهزة الأمن بالشرقية إخطارا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي "س و" 21 سنة، مقيمة دائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسكن المجني عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها، وتم التحفظ عليهما لحين ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها.

الأجهزة الأمنية الشرقية شاب والده التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

زيادات صادمة.. توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة فى مصر

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والدة «نيرة أشرف» عن فيديو المشرحة: شعرت أنى فقدت ابنتى من جديد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة 2022 وظهور نتيجة 3 ثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"