الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، “غيابيًا”، بالإعدام شنقًا، لمتهم بقتل شاب عشريني بسوهاج، كما قضت بالسجن المؤبد على شقيقه وشقيق والده.

وبالسجن المُشدد 10 سنوات على نجلي شقيق والده، وبالمُشدد 5 سنوات على نجل عمه الآخر، لاتهامهم بالتحريض على قتل ذات الشخص، بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين بدائرة مركز ساقلتة شرق المحافظة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، عندما أقدم 6 أفراد من عائلة واحدة، على قتل شاب عشريني، حيث انهالوا عليه رميًا بالرصاص أثناء عودته من عمله داخل سيارته الخاصة بعد أن قطعوا عليه الطريق؛ بسبب خصومة ثأرية بينهم، ثم فروا هاربين منذ وقت ارتكابهم الجريمة.