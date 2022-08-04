الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شاب بسوهاج

الإعدام
الإعدام
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج، “غيابيًا”، بالإعدام شنقًا، لمتهم بقتل شاب عشريني بسوهاج، كما قضت بالسجن المؤبد على شقيقه وشقيق والده.

وبالسجن المُشدد 10 سنوات على نجلي شقيق والده، وبالمُشدد 5 سنوات على نجل عمه الآخر، لاتهامهم بالتحريض على قتل ذات الشخص، بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين بدائرة مركز ساقلتة شرق المحافظة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، عندما أقدم 6 أفراد من عائلة واحدة، على قتل شاب عشريني، حيث انهالوا عليه رميًا بالرصاص أثناء عودته من عمله داخل سيارته الخاصة بعد أن قطعوا عليه الطريق؛ بسبب خصومة ثأرية بينهم، ثم فروا هاربين منذ وقت ارتكابهم الجريمة.

محكمة جنايات الإعدام شنق ا متهم قتل شاب السجن المؤبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

زيادات صادمة.. توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة فى مصر

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والدة «نيرة أشرف» عن فيديو المشرحة: شعرت أنى فقدت ابنتى من جديد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة 2022 وظهور نتيجة 3 ثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"