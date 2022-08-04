السيسى يوجه بدعم مصاريف الدراسة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

ووجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

كما وجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.

