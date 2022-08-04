الخميس 04 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

مصر

السيسى يوجه بدعم مصاريف الدراسة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

جريدة الدستور
ads

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

ووجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
كما وجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

زيادات صادمة.. توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة فى مصر

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

والدة «نيرة أشرف» عن فيديو المشرحة: شعرت أنى فقدت ابنتى من جديد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

موعد إعلان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة 2022 وظهور نتيجة 3 ثانوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال.. والحوار الوطنى

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

حسين دعسة

الإبادة النووية.. العودة المُرة إلى فشل السلم والأمان الدولى

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"