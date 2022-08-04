الرئيس يوجه بدعم إضافى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية.

ووجه الرئيس بدعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين..