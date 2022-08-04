الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

رفع آثار حادث اصطدام سيارة بغرفة كارتة أعلى طريق الصف

اسعاف
اسعاف
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رفعت الإدارة العامة للمرور أثار حادث اصطدام سيارة بغرفة كارتة أعلى طريق الصف، والذي أسفر عن مصرع موظف، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الصف.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بغرفة تحصيل الكارتة أعلى طريق الصف، ما أسفر عن مصرع موظف يعمل في تحصيل الكارتة، نتيجة إصابته بكسور ونزيف.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق واقتياده إلى ديوان المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة للمرور حادث سيارة الصف مصرع موظف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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