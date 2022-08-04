«تسرب الغاز».. التحريات تكشف سبب انفجار أسطوانة غاز ببدر ومصرع شاب

تسلمت نيابة الشروق وبدر، تحريات المباحث التكميلية بواقعة مصرع شاب وإصابة آخر في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة ببدر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت التحريات أن الواقعة نتجت عن الاستخدام الخاطئ أثناء تركيب أسطوانة غاز مما أدى لانفجارها لتسرب الغاز واشتعال المجني عليه بسيجارته.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بالقاهرة بلاغًا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.