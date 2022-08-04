ضبط المتهمين بالتشاجر فى منطقة دار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام جيرانه بالاعتداء عليه بالضرب وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ «15/7/2022»، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 5 أشخاص "من بينهم المواطن المشار إليه"، وطرف ثانٍ: «4 أشخاص»، تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بسبب ادعاء الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بسرقة مواد أسمنتية خاصة بأحد المشروعات، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.